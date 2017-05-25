Нападающий Ян Бухтеле стал игроком «Слована»

Хоккейный клуб «Слован» объявил о заключении контракта с чешским нападающим Яном Бухтеле. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

26-летний форвард в прошедшем сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и провёл 39 матчей регулярного чемпионата за «Автомобилист», отметившись пятью заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами при показателе полезности "-14". Бухтеле заканчивал сезон в чешской «Спарте», сыграл девять матчей в «регулярке» и четыре в плей-офф, набрав 6 (5+1) очков.