Мэр Новокузнецка: такой директор, как Зиновьев, мне в «Металлурге» не нужен

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире радио «Кузбасс ФМ» прокомментировал ситуацию с исключением «Металлурга» из КХЛ.

«Надежда умирает последней, конечно, я, как человек, который любит город, любит хоккей, надеялся на здравый смысл людей, которые принимают решения. И это решение меня разочаровало. Во-первых, не были услышаны наши доводы, во-вторых, не были рассмотрены другие альтернативные варианты. Обидно, что не услышали мнения тысяч болельщиков, причём со всей России, или не захотели услышать.

Мы сейчас предпринимаем несколько шагов. Мы будем разбираться с руководством «Металлурга», которое допустило эту ситуацию и начало её решать, когда всё было практически предрешено… Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен — у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.

Далее — я дал поручение юристам проверить, насколько законно было исключение «Металлурга» согласно регламенту лиги. И наконец, готовиться к играм в ВХЛ. Потому что с такой игрой, которую «Металлург» показывал в последнем сезоне, не факт, что мы будем успешно играть в Высшей лиге. Поэтому надо смотреть команду, разговаривать с хоккеистами, которые согласятся играть в ВХЛ, играть так, чтобы претендовать на возвращение в КХЛ", — цитирует Кузнецова NK-TV.net.