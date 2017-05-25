«Слован» проведёт 11 предсезонных матчей, в том числе со «Спартаком» и «Торпедо»

«Слован» обнародовал план предсезонной подготовки. В июле и августе команда проведёт 11 матчей.
19 и 20 июля — «Динамо-Пардубице» — «Слован» (в Пардубице);
25 июля — «Слован» — «Спартак» (в Братиславе);
27 июля — «Слован» — «Торпедо» НН (в Мариборе);
2 августа — «Слован» — «Злин» (в Братиславе);
3 августа — «Комета» — «Слован» (в Брно);
8-10 августа — предсезонный турнир Wingas cup в немецком Касселе (матчи с «Витязем», рижским «Динамо», «Касселем»);
15 августа — «Слован» — «Комета» (в Братиславе);
17 августа — «Банска-Бистрица» — «Слован» (в Банска-Бистрице).