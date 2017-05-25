Хичкок: легко говорить, что я потерял контакт с игроками «Блюз», но всё сложнее

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок рассказал о причинах своего увольнения из «Сент-Луис Блюз».

«Легче всего сказать, что я потерял контакт с командой, но всё гораздо сложнее. Это совокупность многих вещей. Работа в спортивной команде похожа на семейный бизнес. Тут много эмоций, напряжения, радости, разочарований. От того, как ты со всем справляешься, зависит то, сколько ты продержишься на своём посту. Я раздражаю игроков? Я горжусь, что делаю ожидания выше, именно так поступают хорошие тренеры. Мы пытаемся сделать ситуацию комфортной для игроков тогда, когда она совершенно некомфортна, а это тяжело. Мы пытаемся заставить игроков принять эти ситуации, чтобы они выжали из себя всё — эмоционально и физически.



Личность любого тренера может вызывать вопросы, но главное — это результат. Хороший тренер должен добиваться результата. Мы проделали хорошую работу вместе с игроками. Они приняли изменения, которых я хотел добиться, и мы старались не снижать планки каждый год. Я горжусь, что выводил эту команду в плей-офф каждый сезон. Мы провели вместе замечательные пять лет, ни на день не выпадали из плей-офф. Мне повезло приехать в „Сент-Луис“, здесь были лучшие условия для моего развития как тренера. После увольнения я решил, что если мне предложат работу и это будет подходящая команда, то я соглашусь. Надеюсь, я чему-то научился в „Блюз“ и смогу использовать это в „Далласе“, — цитирует тренера STL Today.