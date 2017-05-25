Решение об участии Хёрнквиста и Шульца в матче с «Оттавой» примут перед игрой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист и защитник Джастин Шульц могут принять участие в седьмом матче серии с «Оттава Сенаторз», сообщил журналист Том Гуллитти со ссылкой на главного тренера клуба Майка Салливана. Решение о возможном участии хоккеистов будет принято непосредственно перед началом встречи.



Хёрнквист принял участие в одной игре, Шульц — в двух.



Общий счёт в финальной серии Восточной конференции — 3-3. Победитель седьмого матча выйдет в финал Кубка Стэнли—2017, где встретится с «Нэшвилл Предаторз», впервые оказавшимся в финале.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».