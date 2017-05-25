Игроки и тренеры МХК «Алмаз» получили памятные часы за бронзовые медали МХЛ

Сегодня хоккейному клубу «Алмаз» вручили бронзовые медали чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.



За достижение весомого результата для череповецкого хоккея руководством клуба было принято решение одарить всех игроков, тренеров и персонал МХК «АЛМАЗ» памятными часами известного швейцарского бренда, изготовленными по спецзаказу специально к этому событию.

На циферблате часов изображены два логотипа — «Северсталь» и «Алмаз», а с обратной стороны нанесена гравировка «Бронзовый призёр чемпионата МХЛ сезона-2016/2017».