Директор «Нефтехимика»: школа, харизма Назарова… У нас нет опасений за будущее

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал, как изменения, принятые КХЛ, коснутся нижнекамского клуба.

«Что касается решений лиги – мы их приняли и будем работать по ним. За нашей спиной стоит огромная компания «Нижнекамскнефтехим», которая входит в группу компаний «Таиф». Поэтому нам опасаться не стоит. Всё будет зависеть от нас, как мы будем играть, какой состав команды соберём, сколько привлечём зрителей. С этим проблем у нас никогда не было, люди в Нижнекамске любят хоккей, с удовольствием приходят на матчи. И близлежащие города также подвержены этому хорошему «вирусу».

Наверное, не мне судить, какой состав КХЛ оптимальный. Но я хотел бы, чтобы лига была сильной, а сильной она будет, когда будет сильная конкуренция. Всё-таки 24 команды позволяют создать большую конкуренцию.

Раз создали именно Континентальную лигу, я бы не хотел заглядывать людям в паспорт и смотреть на национальности. Если, к примеру, Казахстан сможет позволить создать в лиге ещё один клуб и он будет конкурентоспособен, то почему бы нет. А там есть шикарные города, как Усть-Каменогорск, Сарыарка, где народ любит хоккей. Сарыарке, играющей в Высшей лиге, могут позавидовать многие: там 6,5 тысячи человек постоянно ходят на матчи. Но если матчи команды собирают тысячу и меньше зрителей, то тогда, наверное, надо подумать о целесообразности такого клуба. Я говорю об этом совершенно спокойно, потому что нам, в Нижнекамске, опасаться за хоккей не стоит. Хорошо работает хоккейная школа. Плюс харизма нашего тренера и, повторюсь, наш генеральный спонсор. У нас нет опасений за наше будущее», — цитирует Якупова официальный сайт клуба.