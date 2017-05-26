Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Директор «Нефтехимика»: школа, харизма Назарова… У нас нет опасений за будущее

26 мая 2017, пятница. 11:38. Хоккей

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал, как изменения, принятые КХЛ, коснутся нижнекамского клуба.

«Что касается решений лиги – мы их приняли и будем работать по ним. За нашей спиной стоит огромная компания «Нижнекамскнефтехим», которая входит в группу компаний «Таиф». Поэтому нам опасаться не стоит. Всё будет зависеть от нас, как мы будем играть, какой состав команды соберём, сколько привлечём зрителей. С этим проблем у нас никогда не было, люди в Нижнекамске любят хоккей, с удовольствием приходят на матчи. И близлежащие города также подвержены этому хорошему «вирусу».

Наверное, не мне судить, какой состав КХЛ оптимальный. Но я хотел бы, чтобы лига была сильной, а сильной она будет, когда будет сильная конкуренция. Всё-таки 24 команды позволяют создать большую конкуренцию.

Раз создали именно Континентальную лигу, я бы не хотел заглядывать людям в паспорт и смотреть на национальности. Если, к примеру, Казахстан сможет позволить создать в лиге ещё один клуб и он будет конкурентоспособен, то почему бы нет. А там есть шикарные города, как Усть-Каменогорск, Сарыарка, где народ любит хоккей. Сарыарке, играющей в Высшей лиге, могут позавидовать многие: там 6,5 тысячи человек постоянно ходят на матчи. Но если матчи команды собирают тысячу и меньше зрителей, то тогда, наверное, надо подумать о целесообразности такого клуба. Я говорю об этом совершенно спокойно, потому что нам, в Нижнекамске, опасаться за хоккей не стоит. Хорошо работает хоккейная школа. Плюс харизма нашего тренера и, повторюсь, наш генеральный спонсор. У нас нет опасений за наше будущее», — цитирует Якупова официальный сайт клуба.

Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году?
По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.
Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик Андрей Назаров Раиль Якупов
Новости. Хоккей
26 мая 2017, пятница
12:33 Защитник Исангулов подписал пробный контракт с «Торосом»
12:30 Лукашенко: все не мыслят ничем, кроме зарплаты. Только зелень в глазах
12:28 «Нефтехимик» подписал контракт с 17-летним вратарём
12:18 Защитник Михал Йордан подписал двухлетний контракт с «Амуром»
12:09 Райан: вряд ли в следующем сезоне у «Оттавы» будет тот же состав
12:04 Мирослав Шатан может стать генменеджером сборной Словакии
11:46 Бюджет минского «Динамо» — около $ 20 млн, и в основном из государственной казны
11:38 Директор «Нефтехимика»: школа, харизма Назарова… У нас нет опасений за будущее
11:34 Захаров: отечественные специалисты сработали бы не хуже в сборной Беларуси
11:30 Фастовский сообщил, что «Сибирь» надеется пройти сезон без дефицита бюджета
11:12 Малкин: привезу кубок Стэнли в Россию, но загадывать не хочется
10:45 Буше: мне понадобится 2 часа, чтобы рассказать, через что прошли игроки «Оттавы»
10:19 Фастовский: Никитин был в шорт-листе «Сибири», рассматривали и Квартальнова
10:18 «Коламбус» подписал контракт с лучшим вратарём USHL и игроком года в лиге
10:15 Андерсон: «Оттава» отдала всё, что у неё было
10:06 Салливан — 1-й тренер в истории «Пингвинз», который сыграет в финале 2-й раз
10:00 «Флорида» проведёт переговоры с ассистентом главного тренера «Сан-Хосе» Бугнером
09:45 Игроки «Питтсбурга» дотронулись до трофея за победу в Восточной конференции
09:43 Салливан: я горжусь хоккеистами «Питтсбурга»
09:36 Куниц: в финале «Питтсбург» намерен диктовать свою игру
09:30 Экс-вратарь «Витязя» Сятери рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ
09:26 Карлссон: «Оттава» сделала всё, что могла, но «Питтсбург» был чуть лучше
09:15 Кросби: мысль, что «Питтсбург» будет бороться за кубок Стэнли, очень будоражит
09:00 Севанькаев: путь в сборную из Хабаровска короче, чем из Челябинска
09:00 «Питтсбург» вышел в финал плей-офф 2-й раз подряд и 6-й в истории клуба
08:45 Генменеджер «Баффало»: Антипин идеально подходит под нашу концепцию обороны
08:36 Евгений Малкин в четвёртый раз сыграет в финале розыгрыша Кубка Стэнли
06:55 «Питтсбург» во 2-м овертайме победил «Оттаву» и сыграет с «Нэшвиллом» в финале
00:54 ХК «Сочи» подписал новый контракт с форвардом Егором Морозовым
00:30 Защитники «Анахайма» Линдхольм и Ватанен выбыли на длительный срок
00:28 Стив Отт завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса»
00:04 «Спартак» подписал новый контракт с Вячеславом Лещенко
25 мая 2017, четверг
23:51 «Баффало» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным
23:51 Игроки и тренеры МХК «Алмаз» получили памятные часы за бронзовые медали МХЛ
23:20 Штрайт: седьмая игра особенная, «Питтсбург» не может дождаться начала матча
22:55 Макартур: в шестой игре Андерсон сыграл просто выдающимся образом
22:16 В Беларуси детских тренеров будут контролировать с помощью видеокамер
21:43 Мюррей: дело дошло до седьмой игры, всё, что было до этого, не имеет значения
21:21 Андерсон: не знаю, будет ли у меня ещё один шанс сыграть в финале
20:57 Боумэн: Лавиолетт всегда тяготел к атаке, его оборона идёт вперёд
20:28 Решение об участии Хёрнквиста и Шульца в матче с «Оттавой» примут перед игрой
20:03 Шахрайчук: в «Кузне» все в недоумении, как можно взять и выкинуть клуб из КХЛ
19:47 Холл: было приятно смотреть за вылетом «Эдмонтона» из Кубка Стэнли
19:22 Захаров: второй клуб в КХЛ из Беларуси — далёкое будущее, для него нет игроков
18:55 Хоккейный чемпионат Украины может потерять половину своих клубов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017