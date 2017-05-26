Защитник Исангулов подписал пробный контракт с «Торосом»

Защитник Ильдар Исангулов подписал пробный контракт с нефтекамским «Торосом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Исангулов – воспитанник «Салавата Юлаева». Хоккеист выступал за уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги с 2011 по 2014 год. Защитник провёл за уфимскую команду в общей сложности 90 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.

В минувшем сезоне Исангулов выступал в Высшей хоккейной лиге за «Сокол», набрав 3 (3+0) очка в 47 матчах. «Торос», выступающий в ВХЛ, – фарм-клуб «Салавата Юлаева».