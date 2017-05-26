Экс-защитник «Атланта» Сангвинетти перешёл в «Лугано»

Защитник Бобби Сангвинетти стал игроком «Лугано». Об этом информирует Swisshockey. Сезон-2016/17 хоккеист провёл в Швейцарии, выступая за «Клотен». Он провёл в общей сложности 44 матча и набрал в них 29 очков.

Хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за мытищинский «Атлант» — провёл 15 матчей в сезоне-2013/14 и набрал 7 очков. Сангвинетти имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге — он провёл в ней 45 матчей и набрал 6 очков. В последние сезоны хоккеист выступал в АХЛ и швейцарской лиге.