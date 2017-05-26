«Ванкувер» планирует продлить контракт с Миллером и сохранить Эдлера и Танева

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что не собирается обменивать защитников Александра Эдлера и Криса Танева, а также рассчитывает подписать новый контракт с вратарём Райаном Миллером.

«Меня спрашивали о Крисе Таневе и Алексе Эдлере. Я бы не выполнял свою работу, если бы рассматривал предложения об обменах и не анализировал их выгоду, но найти хороших защитников непросто. Особенно мобильных, которые хорошо разыгрывают шайбу. Я не пытаюсь продать Танева, но другие клубы спрашивают о нём. Я не буду обменивать его, только если это не принесёт выгоды в будущем. С Эдлером мы также не собираемся расставаться.

Вратарская линия у нас надёжная и позволяет нам быть конкурентоспособными. Райан и Якуб Маркстрём в хороших отношениях, у них здоровая конкуренция и уважение друг к другу. Миллер знает, что мы ему собираемся предложить, мы рассчитываем подписать новый контракт", — цитирует Беннинга The Province.

Контракт 36-летнего Миллера истекает 1 июля. В прошедшем сезоне он выиграл 18 матчей из 53 с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжности 2,8. 27-летний Танев набрал 10 (2+8) очков в 53 матчах, 31-летний Эдлер — 21 (6+15) балл в 68 играх.