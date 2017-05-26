В украинской хоккейной лиге осталось два клуба. 26 мая «Белый Барс» объявил, что в следующем сезоне будет выступать в чемпионате юниорской хоккейной лиги Украины. В прошлом сезоне команда заняла последнее место из шести участников, её костяк составляют игроки 1999 и 2000 годов рождения.

Ранее от участия в главном чемпионате страны отказались «Витязь» из Харькова, «Дженералз» из Киева и «Кривбасс». Главной причиной стало отсутствие финансирования. Таким образом, в чемпионате Украины остались лишь «Донбасс» и «Кременчук».