Овечкин провёл автограф-сессию на баскетбольном матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл автограф-сессию перед матчем полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Встреча проходит в УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского в Москве.

Овечкин вместе со «столичными» в плей-офф НХЛ дошёл до второго раунда, где команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах. Россиянин не смог присоединиться к сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года из-за травмы ноги. Наша команда завоевала бронзовые награды.

Овечкин: я сам позвонил Знарку и сказал, что не в состоянии помочь сборной Александр Овечкин рассказал о телефонном звонке Олегу Знарку, травме колена, обезболивающих уколах и горечи очередного поражения.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».