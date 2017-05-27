Малахов: ребята возвращаются из НХЛ в КХЛ и гребут деньги лопатой

Олимпийский чемпион Владимир Малахов поделился мнением о слишком высоком уровне зарплат в российском хоккее.



«Главная проблема российского хоккея? Очень большие зарплаты, которые не соответствуют уровню игроков. В НХЛ смотрят на твою игру и статистику и, исходя из этого, дают тебе контракт. Не понимаю, чем обусловлены такие большие зарплаты в российском хоккее. Конечно, кто-то отрабатывает свою зарплату, но далеко не все.



Для развития нужно, чтобы у всех клубов были одинаковые возможности по покупке игроков. Вот, например, в сезоне-2015/16 Иван Телегин хорошо отыграл в ЦСКА и в сборной здорово смотрелся. А потом ему в ЦСКА предложили контракт с небольшим повышением зарплаты. И тут приходит СКА с большим контрактом. Телегин потихонечку рос бы. Да, Иван и сейчас играет, старается. Но тех денег он не стоил. И ЦСКА, чтобы не потерять игрока, пришлось дать ему эти деньги, которых он, если честно, не стоил.

У меня в 1992 году была травма, и меня отправили в АХЛ. Когда я увидел этот уровень хоккея, сказал самому себе: «Я приложу все усилия, чтобы больше сюда не приезжать». У нас не было такого: ой, меня из главной команды выперли, я поехал обратно в Россию играть. Нам некуда было возвращаться. А сейчас ребята приезжают в КХЛ и лопатами деньги гребут, если есть небольшой опыт игры в НХЛ», — цитирует Малахова «Спорт Бизнес Online».