Карлссон: оглянувшись назад, «Оттава» может гордиться своим достижением в сезоне

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился впечатлениями после поражения в финале Восточной конференции.



«Оглянувшись чуть назад, мы можем гордиться тем, чего нам удалось достичь в этом сезоне. Мы должны злиться и чувствовать разочарование, но в конечном счете прошло уже много времени с того момента, как этот клуб оказался в той позиции, в которой сегодня оказались мы. Мы работали для этого невероятно усердно, однако теперь понимаем, что недостаточно даже этого. Впрочем, от цели мы уже недалеко», — приводит слова Карлссона официальный сайт лиги.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.