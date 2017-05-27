Миклик: «Слован» до сих пор мне должен, не знаю, как КХЛ допускает его к участию

Нападающий Михел Миклик, выступавший за «Слован» в сезоне-2015/16, заявил, что клуб из Братиславы до сих должен ему денег.

«После расторжения контракта „Слован“ не хотел платить мне полностью оставшуюся по соглашению сумму. Я обратился в арбитражный суд Москвы, который вынес решение в мою пользу. „Слован“ отдал часть денег, но так и не вернул зарплату за несколько месяцев. Я обещал не выносить это на публику, поскольку меня просило об этом прежнее руководство клуба, но теперь я не могу молчать. Не понимаю, как „Слован“ допускается к участию в КХЛ, имея задолженности, о которых лига знает», — приводит слова Миклика Hokej.cz.