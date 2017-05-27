«Куньлунь» подпишет американского форварда китайского происхождения Сквайрза

«Куньлунь Ред Стар» достиг договорённости о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом, информирует «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.



Начиная с сезона-2011/12 Сквайрз выступал в Европе. Последние два года 28-летний нападающий отыграл за шведский «Эребру», в минувшем сезоне в активе хоккеиста 27 очков (13 шайб + 14 передач) в 48 матчах шведской лиги.



Двустороннее соглашение, рассчитанное на два сезона, направлено на утверждение в лигу. Сквайрз, мать которого китаянка, будет претендовать на получение китайского гражданства.

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