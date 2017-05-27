Эллис: я был мальчишкой, когда в лиге появились Сид, Малкин, Кессел

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис поделился ожиданиями перед финалом Кубка Стэнли, где его команда сыграет с «Питтсбург Пингвинз».



«Седьмой матч „Питтсбурга“ и „Оттавы“ был замечательным. Ещё одна непростая команда, еще одна сложная задача. Мы играли с „Пингвинз“ два раза, теперь надо вспомнить их тактику.



Как и в „Чикаго“, у них много нападающих, за которыми нужно присматривать. Хоккей будет очень быстрым. Я был мальчишкой, когда в лиге появились Сид, Малкин, Кессел. Я болел за них, а теперь у меня есть шанс сыграть против них. Это здорово», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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