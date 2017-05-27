Вратарь Хакимов, покинувший «Нефтехимик», будет выступать за «Нефтяник»

Вратарь Рафаэль Хакимов, недавно расторгший контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон, будет выступать за команду Высшей хоккейной лиги «Нефтяник», информирует официальный сайт команды.

26-летний голкипер в прошедшем чемпионате КХЛ играл за новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик». Он провёл 15 матчей, одержал одну победу, отражая в среднем 91,4% броска по своим воротам при коэффициенте надёжности 3,02.

За три сезона в КХЛ он провёл 58 встреч в составе «Кузни», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика».