Фарм-клуб «Куньлуня» подписал с ФХР договор о вступлении в ВХЛ

27 мая в Харбине Федерация хоккея России, Ассоциация хоккея Китая и провинция Хэйлунцзян подписали договор о вступлении нового клуба «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» в Высшую хоккейную лигу. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

«КРС Хейлунцзян», фарм-клуб команды КХЛ «Куньлунь Ред Стар», со следующего сезона будет играть в чемпионате ВХЛ. Команда будет выступать в Харбине и представлять провинцию Хейлунцзян, где хорошо развиты зимние виды спорта. На торжественной церемонии в Харбине были представлены 15 китайских игроков нового клуба. В планах клуба — усиление российскими хоккеистами, которые пополнят состав в ближайшее время.