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Дюмоулин: в «Питтсбурге» много голодных ребят, нельзя упускать свой шанс

27 мая 2017, суббота. 23:42. Хоккей

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин поделился ожиданиями перед стартом финала Кубка Стэнли, в котором его команда встретится с «Нэшвилл Предаторз».

«Кросби и Малкин дважды выходили в финал, а потом не могли этого сделать семь лет. Сейчас они знают, что нельзя воспринимать это как должное. Ты должен сделать всё возможное, особенно это касатеся молодых игроков, чья карьера только началась. Никто не знает, доберёмся ли мы ещё когда-нибудь до финала. Такую возможность нельзя упускать.

Посмотрите на Хэйнси, он выступает в НХЛ уже 14 лет, и впервые играет в плей-офф и получил шанс бороться за Кубок Стэнли. Ты можешь всю карьеру провести без шансов завоевать Кубок. У нас в команде много голодных ребят", — приводятся слова Дюмоулина на официальном сайте НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
27 мая 2017, суббота
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