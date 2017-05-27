Дюмоулин: в «Питтсбурге» много голодных ребят, нельзя упускать свой шанс

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин поделился ожиданиями перед стартом финала Кубка Стэнли, в котором его команда встретится с «Нэшвилл Предаторз».

«Кросби и Малкин дважды выходили в финал, а потом не могли этого сделать семь лет. Сейчас они знают, что нельзя воспринимать это как должное. Ты должен сделать всё возможное, особенно это касатеся молодых игроков, чья карьера только началась. Никто не знает, доберёмся ли мы ещё когда-нибудь до финала. Такую возможность нельзя упускать.

Посмотрите на Хэйнси, он выступает в НХЛ уже 14 лет, и впервые играет в плей-офф и получил шанс бороться за Кубок Стэнли. Ты можешь всю карьеру провести без шансов завоевать Кубок. У нас в команде много голодных ребят", — приводятся слова Дюмоулина на официальном сайте НХЛ.