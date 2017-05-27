Жена вратаря «Оттавы» Крэйга Андресона излечилась от рака

Жена вратаря «Оттавы Сенаторз» Крэйга Андерсона Николь сообщила, что победила рак носоглотки. Об этом она сообщила в своём «твиттере». Ей предстоит постоянно наблюдаться у врачей ещё несколько лет, чтобы удоствериться, что болезнь не вернулась.

Андресон сообщил о болезни жены в октябре 2016 года, «Оттава» разрешила ему покинуть расположение команды и быть с женой во время лечения. Он пропустил два месяца регулярного чемпионата. «Сенаторы» вышли в плей-офф и добрались до финала Восточной конференции, где уступили «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах. Николь сообщила мужу новость о своём здоровье после окончания последнего матча.