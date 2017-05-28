Дюмоулин считает, что в финале «Питтсбург» и «Нэшвилл» покажут открытый хоккей

Защитник действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин порассуждал, какой хоккей будет в финале розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз».

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

«Наверное, будет много силовой борьбы. У «Коламбуса» и «Вашингтона» тоже были очень мобильные защитники. Они способны подключаться к атакам и создавать голевые моменты. Но в то же время это открывает нам новые возможности. В серии с «Оттавой», чья защита играла очень глубоко, нам нечасто удавалось выходить два в одного и проводить быстрые атаки. С этой точки зрения у нас может возникать больше свободного пространства. Игра, возможно, будет более открытой и быстрой», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.