28 мая состоится чемпионский парад СКА

28 мая в Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА, выигравшего Кубок Гагарина в сезоне КХЛ-2016/17. Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в своей истории.

Официальный сайт питерского клуба Континентальной хоккейной лиги информирует, что чемпионский парад начнётся в 16:00 по местному времени.

Питерская команда выиграла свой второй кубок Гагарина за три последних сезона. СКА три сезона подряд доходил до финала западной конференции. Это единственная команда в КХЛ, выигравшая серию плей-офф со счёта 0-3.

