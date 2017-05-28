Дебрикент: Кейн проложил путь для не слишком крупных ребят

Нападающий «Эри» Алекс Дебринкет поделился эмоциями от выигрыша приза игроку года в Канадской хоккейной лиге и высказался о своих габаритах.

«Когда тебя никто не задрафтовал, трудно представить, что ты выиграешь приз, на котором есть имена Марио Лемье и Сидни Кросби.

Вопрос о моих габаритах я просто игнорирую. Многие люди считают меня маленьким, но «Эри» рискнул и сделал на меня ставку, как и «Чикаго». Патрик Кейн – это тот парень, за которым я слежу, конечно. Он проложил путь для не слишком крупных ребят», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.