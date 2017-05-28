Состав двух сборных России на финальный матч Кубка Чёрного моря

Сегодня, 28 мая, определится победитель Кубка Чёрного моря, в финале турнира сыграют две молодёжных сборных России.
Россия (красные), главный тренер — Олег Браташ:
Вратари: Мельничук, Коновалов;
Дронов — Макеев, Манукян — Мальцев — Абрамов;
Лавриненко — Калинин, Попугаев — Швырёв — Соколов;
Шепелев — Алексеев; Алтыбармакян — Полодян — Кошурников;
Минулин — Зайцев, Кара — Шолохов — Веряев, Карпухин.
Россия (белые), главный тренер — Юрий Бабенко:
Вратари: Шарапов, Лозебников;
Афанасьев — Ковалёв, Косоренков — Моисеев — Торопченко;
Саморуков — Рубинчик, Каюмов — Иванов — Кукштель;
Шепельков — Кривошеев, Курашов; Чехович — Мещеряков — Слепец;
Сёмин — Богатов, Кузнецов; Иванюженков — Колтыгин — Ревацкий.