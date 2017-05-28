А. Медведев считает, что вертикаль «Кузни» сломается после исключения из КХЛ

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал исключение хорватского «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги.



«У меня наложилось заседание в «Газпроме» с советом директоров КХЛ. Махать кулаками после драки глупо. У меня есть своё мнение по поводу исключения «Медвешчака» и новокузнецкого «Металлурга» из числа участников КХЛ. Я его буду высказывать официально. Сейчас это некорректно. Надо было приезжать и участвовать. Если в городе – Новокузнецке или где-то ещё – нет команды КХЛ, то вертикаль от детской школы, через молодёжную команду – она ломается. У нас не так много школ с такой историей, как Новокузнецк или Челябинск. Поэтому дай бог, чтобы Новокузнецк продолжал растить таланты, но я уверен, что теперь это делать будет гораздо труднее.



Ковальчук и Дадонов? Оптимизм есть, сегодня будем обсуждать. Про потолок зарплат – это как в предвыборной кампании. Можно использовать громкие лозунги, а жизнь богаче нашего представления о ней. За 600 миллионов собрать 23 игрока невозможно. И потом, на каком уровне мы хотим быть? На низшем уровне развиваться или хотим стремиться к высшему уровню? Поэтому меня иногда расстраивают дилетантские рассуждения про роль потолка зарплат. Нельзя сравнивать роль потолка зарплат. Представьте, что игрок Иванов в него не входит. Его зарплата – 150 миллионов рублей. И есть 10 клубов, у которых в потолке есть такой резерв. Это не означает, что клуб обязательно подпишет такого игрока, может не быть денег. И что этот хоккеист будет делать? Он соберёт вещи и уедет в Америку или в Европу. Поэтому надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги, то со мной мало кто сможет в этом посоревноваться», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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