Сборная России (красные) победила на Кубке Чёрного моря

В заключительном матче Кубка Чёрного моря команда Россия («красные») со счётом 4:2 обыграла Россию («белых») и стала победителем турнира, информирует официальный сайт ФХР.

Команды начали матч очень активно, в первой половине периода было много атак, удалений и заброшенных шайб. Уже на третьей минуте Артём Минулин с передачи Марселя Шолохова забил гол за «красных». Но буквально спустя пару минут «белые» сравняли, отличился Кирилл Слепец. В середине первой двадцатиминутки Манукян вновь вывел «красных» вперед, реализовав большинство. Шайба после броска Виталия Абрамова угодила в щиток вратарю, но Артём Манукян правильно выбрал позицию, дождался удобного отскока и с колена отправил снаряд в пустой угол ворот. Во второй половине периода игра чуть успокоились, команды стали действовать более организованно и в итоге ушли на перерыв со счётом 2:1 в пользу «красных».

Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Андрей Алтыбармакян шикарным броском прямо с точки вбрасывания заколотил шайбу в ближнюю девятку, реализовав лишнего и увеличив преимущество команды «красных» до 3:1. После этой шайбы тренерский штаб «белых» принял решение заменить вратаря: вместо Константина Шарапова вышел Дмитрий Лозебников. Но не прошло и двух минут, как «белые» вновь сократили разрыв. Шайба из-под Алексея Мельничука вылезла прямо на ленточку ворот, Павел Колтыгин увидел ее первым и затолкал прямо в ворота.

В третьем периоде шайба дважды побывала в воротах «белых», но засчитано было только одно взятие ворот. Гол Михаила Мальцева за полторы минуты до финальной сирены отменили из-за того, что при взятии была создана помеха вратарю. Но буквально в следующей же атаке «красные» всё же забросили шайбу. Окончательный счёт в матче — 4:2 в пользу команды «красных» — установил Алексей Полодян.

Таким образом, команда Россия (красные) с тремя победами и девятью набранными очками становится победителем Кубка Черного моря. Россия («белые») — вторые, в их копилке 4 очка. Третьей стала сборная Швейцарии.