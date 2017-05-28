Чернак: счастлив быть частью системы «Тампа-Бэй», надеюсь попасть в НХЛ

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и молодёжной сборной Словакии Эрик Чернак рассказал о желании попасть в основную команду.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо в стране, мой язык стал намного лучше, я всё понимаю. Я могу поговорить с парнями, и я очень рад быть здесь.



Когда меня обменяли из „Лос-Анджелеса“, я стал готовиться ко всему новому. Теперь я привык и счастлив быть частью системы „Тампа-Бэй“, надеюсь попасть в основную команду НХЛ», — приводит слова Чернака официальный сайт Международной федерации хоккея.