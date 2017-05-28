Раст: играть в плей-офф тяжело, но мы это уже проходили

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился эмоциями перед началом финальной серии Кубка Стэнли-2017, где его команда встретится с «Нэшвилл Предаторз». Хоккеист отметил высокую нагрузку во время матчей розыгрыша плей-офф.



«Играть по-прежнему очень тяжело. Каждый матч — битва. Мы уже это проходили, и поэтому чувствуем себя увереннее. Мы знаем, что нас ждет и как действовать в определенных ситуациях. Это делает нас сильнее», — приводит слова Раста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

