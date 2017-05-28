Шири: не надо вспоминать, что мы можем во второй раз подряд выиграть Кубок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» отметил, что игрокам его команды нужно отбросить мысли о том, что команда может выиграть второй подряд трофей, и просто думать об игре.



«Нам надо думать о сегодняшнем дне. Не надо вспоминать, что мы можем во второй раз подряд выиграть Кубок. Нам надо выиграть ещё один раунд. Надо думать о следующей игре и первыми одержать четыре победы», — приводит слова Шири официальный сайт Национальной хоккейной лиги.