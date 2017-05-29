Сергачёв — шестой российский хоккеист, ставший обладателем Мемориального кубка

Защитник Михаил Сергачёв в составе «Виндзор Спитфайерс» стал обладателем Мемориального кубка. Трофей вручается победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом-хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трёх подлиг CHL — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.

В финале «Виндзор», в этом году принимавший турнир, взял верх над «Эри Оттерс» со счётом 4:3. 18-летний Сергачёв отметился голевым пасом. Всего на турнире он провёл 4 матча и набрал 4 (1+3) очка.

Сергачёв стал шестым россиянином обладателем Мемориального кубка. Ранее им становились Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012) и Кирилл Кабанов (2012).

Сергачёв был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года «Монреаль Канадиенс» под общим девятым номером. Хоккеист провёл в НХЛ 4 матча. В OHL в завершившемся сезоне на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка. Также Сергачёв завоевал бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира — 2017.