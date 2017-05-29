Савицкис: контракт Озолиньша с рижским «Динамо» заключён по схеме «1+1»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал назначение Сандиса Озолиньша на пост главного тренера команды.

«Контракт заключён на год, с возможностью продления ещё на один сезон. С Хартли не смогли договориться. Сандис – значимая фигура для нашего хоккея, его хорошо знают во всём мире, он выигрывал Кубок Стэнли. В следующем сезоне минимальная задача – это выход в плей-офф. Нормундс Сейейс остаётся в клубе, он будет моим помощником», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.