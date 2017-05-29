«Куньлунь» подписал двусторонние контракты с четырьмя россиянами

Состав «Куньлунь Ред Стар» пополнился четырьмя российскими игроками. Каждый был неограниченно свободным агентом и заключил двусторонний контракт на один год. Это вратарь Георгий Бояршинов, ранее выступавший за «Югру», защитник Евгений Дубровин, а также нападающие Михаил Мокин и Александр Шибаев – все трое в прошлом сезоне защищали цвета «Спутника» (ВХЛ).

26-летний Бояршинов в сезоне-2016/17 сыграл шесть матчей с процентом отражённых бросков 86,9 и коэффициентом надёжности 3,53. 31-летний Дубровин провёл 40 матчей за «Спутник» в регулярном чемпионате и 11 в плей-офф, набрав 16 (6+10) очков. 30-летний Шибаев в 60 играх отметился 32 (10+22) баллами. 19-летний Мокин сыграл 60 матчей, набрав 36 (12+24) очков.