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Рутерфорд: если НХЛ не защищает таких звёзд, как Кросби, мы вернёмся в 1970-е

29 мая 2017, понедельник. 18:08. Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил, что ему придётся добавить в состав нескольких тафгаев, потому что НХЛ не защищает звёздных игроков.

«Каждый год я слышу, как всем нравится игра „Питтсбурга“, что мы показываем настоящий хоккей. Что ж, это изменится, и хоть я и не хочу этого делать, но не вижу другого выхода. Мы добавим одного или двух ребят, и некоторые матчи, которые должны быть просто хорошими играми, превратятся в хаос. Мы вернёмся в 70-е, и это позор.

С тех пор как я пришёл в «Питтсбург», то почти каждую игру вижу, как Кросби бьют. Ему постоянно достаётся, некоторые вещи просто отвратительны. НХЛ должна что-то с этим сделать. Другие лиги защищают своих звёзд. В баскетболе не позволяют издеваться над топ-игроками. А у нас я только и слышу: «Это хоккей». Нет, это не хоккей", — цитирует Рутерфорда The Hockey News.

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Источник: The Hockey News Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Джим Рутерфорд Сидни Кросби
Новости. Хоккей
29 мая 2017, понедельник
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