10 игроков «Оттавы» играли в плей-офф с травмами

Стали известны травмы, которые игроки «Оттава Сенаторз» получили в плей-офф. Об этом сообщает журналист TSN Брюс Гарриош со ссылкой на генерального менеджера клуба Пьера Дориона.

У капитана команды Эрика Карлссона были не только трещины в голеностопе, но и повреждение мышц. Защитник Марк Боровецки пропустил почти весь плей-офф из-за растяжения голеностопа, нападающий Александр Барроуз пропустил последние четыре матча из-за такой же травмы. У защитника Коди Сеси было несколько переломов пальца. Дион Фанёф и Райан Дзингел выступали с травмой запястья, вратарь Крэйг Андерсон — с травмой спины, у нападающего Тома Пайята был повреждён голеностоп, у Дерека Брассара — плечо, у Марка Стоуна травма ноги. Нападающие Зак Смит и Виктор Стольберг играли с травмами живота.