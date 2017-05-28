Карлссон: счастлив, что травма ноги не помешала мне играть на высоком уровне

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон подвёл итоги сезона и выразил радость, что трещины в ноге не помешали ему провести плей-офф на высоком уровне. Шведский хоккеист лидирует по набранным очкам среди защитников (18 очков в 19 играх) и дошёл со своей командой до финала Восточной конференции, где проиграл «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.

«На следующей неделе сделаю МРТ и рентген и буду лечиться. Надеюсь, что травма не помешает мне хорошо подготовиться к новому сезону. Я счастлив, что повреждение не было более серьёзным и я мог играть на высоком уровне. Травмы есть у всех, не повезло, что она случилась со мной в концовке сезона. К счастью, я был способен играть и не пропускал матчей в плей-офф.

Конечно, обидно проиграть, но не всё так плохо. Мы продвинулись в верном направлении и счастливы от того, как закончили сезон, хоть и не получили удовлетворения. Мы ещё не добились своей цели, но получили ценный опыт. Это должно нам помочь в новом сезоне. В следующем году мы не ждём лёгкой прогулки, будет тяжело даже попасть в плей-офф, а в играх на вылет уже нельзя загадывать.

Я пожелал Кросби выиграть Кубок? Он лучший игрок мира последние 10 лет, я желаю ему самого лучшего. Они уже выигрывали, но хотят сделать это ещё. Это впечатляет. Они потрясающе играют, и я счастлив за них, несмотря на то, что они нас обыграли. «Питтсбург» был лучше нас, надеюсь, они не остановятся", — сказал Карлссон в эфире TSN.