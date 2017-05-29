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Генменеджер «Оттавы»: на драфте расширения мы защитим Крэйга Андерсона

29 мая 2017, понедельник. 19:37. Хоккей

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, какого вратаря клуб защитит на драфте расширения, который состоится летом 2017 года.

«Крэйг Андерсон станет вратарём, которого мы защитим. Тут не может быть других вариантов. Что касается других игроков, то мы ещё проведём встречи со скаутами, с тренерами. Менеджеры команды соберутся в конце недели, и тогда уже ситуация станет более ясной. Ещё идут дискуссии, но по вратарю вопрос решён», — сказал Дорион в эфире Sportsnet.

У 36-летнего Андерсона остаётся год контракта. В прошедшем сезоне он выиграл 25 из 40 матчей регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,28. В плей-офф помог «Оттаве» выйти в финал Востока, отразив 92,2 % бросков. Второй голкипер команды Эндрю Хэммонд будет доступен на драфте расширения.

Андерсон: когда тебе столько лет, неизвестно, будет ли у тебя следующий шанс
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Крэйг Андерсон
Новости. Хоккей
29 мая 2017, понедельник
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