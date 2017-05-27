Андерсон: когда тебе столько лет, неизвестно, будет ли у тебя следующий шанс

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон после вылета своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги отметил, что ему может не выпасть второй шанс оказаться в финале. Вратарю «Сенаторов» сейчас 36 лет.



«Мои шансы на финал? Никогда не знаешь, что случится потом. Когда ты молод, всегда кажется, что есть ещё следующий год. Когда тебе столько лет, сколько мне, эти «следующие годы» быстро кончаются. Надо наслаждаться моментом, но при этом жить в нём. Как бы тебе ни хотелось рассуждать про следующий год, твои часы продолжают тикать», — цитирует Андерсона Ottawa Sun.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.