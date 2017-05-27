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Андерсон: когда тебе столько лет, неизвестно, будет ли у тебя следующий шанс

27 мая 2017, суббота. 11:22. Хоккей

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон после вылета своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги отметил, что ему может не выпасть второй шанс оказаться в финале. Вратарю «Сенаторов» сейчас 36 лет.

«Мои шансы на финал? Никогда не знаешь, что случится потом. Когда ты молод, всегда кажется, что есть ещё следующий год. Когда тебе столько лет, сколько мне, эти «следующие годы» быстро кончаются. Надо наслаждаться моментом, но при этом жить в нём. Как бы тебе ни хотелось рассуждать про следующий год, твои часы продолжают тикать», — цитирует Андерсона Ottawa Sun.

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Источник: Ottawa Sun Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Крэйг Андерсон
Новости. Хоккей
27 мая 2017, суббота
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