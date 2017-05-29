Каллен: Кросби лучше всех понимает, что у «Питтсбурга» есть шанс войти в историю

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен считает, что капитан Сидни Кросби лучше всех понимает, что значит будущий финал Кубка Стэнли. «Пингвины» могут стать первой командой с 1998 года, завоевавшей два титула подряд.

«Я знаю Сида, постоянно с ним общаюсь и понимаю, насколько для него важно выиграть второй Кубок Стэнли подряд. В прошлом плей-офф он был максимально целеустремлённым и сосредоточенным, а в последние несколько дней ещё больше. Он уникальный боец, такие нечасто встречаются.

Нет сомнений, что он чувствует, чего мы можем достичь, и осознаёт, что мы можем войти в историю. Сид любит хоккей больше всех и следит за ним, как никто другой. Он лучше всех понимает, в каком положении мы находимся и какой шанс у нас есть", — приводятся слова Каллена на официальном сайте НХЛ.