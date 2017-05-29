Браташ: на Кубке Чёрного моря посмотрели ребят в играх с серьёзным соперником

Главный тренер молодёжной сборной России (красные) Олег Браташ подвёл итоги Кубка Чёрного моря.

«Игра за первое место получилась хорошая, боевая, все хотели выиграть. Очень полезно, что посмотрели ребят в деле именно в решающем матче. На этом турнире «красные» неплохо играли в большинстве. Но пока рано об этом говорить, состав будет формироваться ещё долго: будут подбираться исполнители, сочетания. Связки тоже будут меняться — этот турнир оставил пищу для дальнейших размышлений в том числе и по части связок.

Если говорить про команду «красных», неплохое взаимодействие показали Соколов с Попугаевым, в центре у них играл Рассейкин, но он, к сожалению, получил травму и не участвовал в последней игре. И также неплохо понимают друг друга Алтыбармакян и Полодян.

Благодаря участию крепких команд Швейцарии и Латвии турнир получился более полезным и интересным, чем прошлогодний. Мы посмотрели ребят в серьёзных играх с серьёзным соперником, провели плодотворный сбор, донесли до всех тактические схемы, что мы требуем от команды. Сейчас все игроки уже знают систему, по которой действуют в сборной", — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.