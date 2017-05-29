Алтыбармакян: не валяли дурка, а активно отдохнули на Кубке Чёрного моря

Нападающий молодёжной сборной России (красные) Андрей Алтыбармакян после победы над «белыми» (4:2) подвёл итоги Кубка Чёрного моря.

«Никто не хотел уступать, все ребята старались и показали красивый хоккей. Я набрал на турнире пять очков, в принципе доволен. Сыграли нормально, главное, что победили. Со всеми ребятами сдружились, некоторых я до турнира не знал. Что касается сбора, думаю, он, в первую очередь, для тренеров, чтобы они посмотрели всех: тут было 50 человек, которых они увидели в деле, и решат, с кем будут дальше работать.

Остался месяц до командных сборов. Главный плюс для всех нас в том, что мы не валяли дурака, а провели, можно сказать, активный отдых", — цитирует Алтыбармакяна пресс-служба ФХР.