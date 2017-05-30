Форсберг: в плей-офф Суббэн стал ключом к успеху «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг накануне старта финала Кубка Стэнли оценил влияние защитника Пи Кей Суббэна на игру команды. Летом 2016 года «хищники» обменяли своего капитана Ши Уэбера в «Монреаль» на Суббэна.
«Посмотрите, как он играет в плей-офф. Именно поэтому его сюда и взяли. По ходу сезона он имел дело с травмами, но сейчас играет просто здорово.
У нас был Уэбер, который тоже является отличным игроком. Вообще их сложно сравнивать, но в плей-офф Пи Кей однозначно стал ключом к успеху», — приводятся слова Форсберга на официальном сайте НХЛ.
От Ринне до Суббэна. Как финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» собирал команду
Вторая часть рассказа о финалистах Кубка Стэнли-2017. На очереди команды-сенсации – «Нэшвилл Предаторз».