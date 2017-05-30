Форсберг: в плей-офф Суббэн стал ключом к успеху «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг накануне старта финала Кубка Стэнли оценил влияние защитника Пи Кей Суббэна на игру команды. Летом 2016 года «хищники» обменяли своего капитана Ши Уэбера в «Монреаль» на Суббэна.

«Посмотрите, как он играет в плей-офф. Именно поэтому его сюда и взяли. По ходу сезона он имел дело с травмами, но сейчас играет просто здорово.

У нас был Уэбер, который тоже является отличным игроком. Вообще их сложно сравнивать, но в плей-офф Пи Кей однозначно стал ключом к успеху», — приводятся слова Форсберга на официальном сайте НХЛ.