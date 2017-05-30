«Питтсбург» победил «Нэшвилл», не нанеся за 37 минут ни одного броска в створ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в стартовом матче финала Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз» (5:3), проведя 37 игровых минут без единого броска в створ голкипера «хищников» Пекки Ринне.

«Засуха» началась с отметки 19 минут и 43 секунды, когда «пингвины» забили третий гол и сделали счёт 3:0 в свою пользу. После этого «Нэшвилл» доминировал на площадке и смог сделать счёт равным, и лишь через 37 минут Джейк Гюнцель прервал «засуху». Первый же бросок в створ после её окончания стал голевым и победным.

Гол Гюнцеля можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».