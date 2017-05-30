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Грабовский: в России должны играть лучшие, но Третьяка сложно пробить

30 мая 2017, вторник. 09:26. Хоккей

Белорусский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский порассуждал на тему оптимального количества легионеров в минском «Динамо». Не обошёл стороной Грабовский и лимит на легионеров в КХЛ.

«Пусть будет трое, четверо, может быть, пятеро легионеров. Но они должны быть очень хорошего уровня, чтобы они помогали нашим ребятам расти. Если их будет много, я — за. Но в разных ситуациях по-разному. Три года назад в «Динамо» было много легионеров, но толку от этого не было. Прошлый год показал, что, если есть хороший вратарь, то команда будет играть, а молодые хоккеисты будут учиться. Сколько детишек смотрело, как он здорово играл. Думаю, это польза для страны, если такие легионеры будут играть в «Динамо».

Почему у нас в КХЛ хотят оставаться с лимитом? Что касается России, то для меня этот вопрос вообще не понятен. Игроки за то, чтобы играли иностранцы. Но там не так всё просто. Сложно пробить Третьяка, наверное. На мой взгляд, это ошибка. Играть должны лучшие, тем более в России», — сказал Грабовский в эфире канала «Беларусь 5».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск Владислав Третьяк
Новости. Хоккей
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