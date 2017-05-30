Кросби: «Питтсбург» будет улучшать свою игру

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу в первом матче финала розыгрыша Кубка Стэнли над «Нэшвилл Предаторз». По мнению хоккеиста, действующий обладатель Кубка Стэнли провёл не лучший свой матч.

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в 1-й игре финальной серии, Малкин отметился голом

«Это была не идеальная игра, но мы нашли способ победить. Мы знаем, что у нас есть много возможностей для совершенствования. Мы будем улучшать свою игру, и вы убедитесь, что с каждым матчем всё будет налаживаться», – цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.