Ринне: «Нэшвиллу» надо свести к минимуму свои ошибки

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (3:5) в финальной серии плей-офф НХЛ. Команда отыграла три шайбы, но не сумела переломить ход встречи.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

«В нашей игре было много хорошего, но, с моей точки зрения, можно было сыграть и лучше. Такие матчи случаются, но жаль, что это произошло в финале. Соперник очень хорошо пользуется своими шансами, так что в игре с ним надо свести к минимуму свои ошибки», — передаёт слова вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.