Лавиолетт: «Нэшвилл» от начала и до конца показывал хорошую игру

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от старта финальной серии плей-офф НХЛ с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». «Хищники», впервые в своей истории выступающие в финале, отыграли три шайбы, но проиграли первый матч серии со счётом 3:5.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

«Думаю, что наши парни хорошо сыграли. От начала и до конца они показывали хорошую игру. Мы ненавидим эти голы. Мы в ярости от результата. Но нужно идти вперёд», – цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.