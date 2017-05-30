Дэйли: возвращение Войнова? Это будет не моё решение, а Беттмэна

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли порассуждал о сценарии возможного возвращения в НХЛ защитника СКА Вячеслава Войнова. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина был вынужден покинуть НХЛ из-за обвинений в домашнем насилии.

«Это будет не моё решение, а Беттмэна. Если такой вопрос, конечно, возникнет. Я не хочу размышлять по этому поводу. Время от времени я слышу разговоры о том, что он заинтересован в возвращении в НХЛ, но пока это не продвинулось ни на шаг. Давайте подождём и посмотрим, произойдёт ли это», — приводит слова Дэйли Sportsnet.