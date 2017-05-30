Директор «Автомобилиста»: остались 1-2 вакансии в линию атаки

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о формировании команды на сезон-2017/18 и текущей работе.

«Практически завершено формирование команды, остались 1-2 вакансии, не больше. Эти свободные места относятся к линии атаки. Если нам кто-то ещё и нужен, то это нападающие, потому что тем, как выглядит вратарская линия и линия обороны, мы довольны. Конечно, только сезон покажет, как это всё будет выглядеть на льду, но тех целей, которые мы ставили вместе с главным тренером Владимиром Крикуновым и спортивным директором Олегом Гроссом, мы, надеюсь, достигли. Изменения произошли достаточно большие, и это естественно. В этом году мы начинаем новую страницу в истории клуба и надеемся, что она получится яркой и успешной. Для первого шага нам нужна была глобальная перестройка состава, требовались люди мастеровитые и знающие, как побеждать, как это делать стабильно, а не эпизодически.

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В составе достаточно много и других новых хоккеистов, которые будут интересны болельщикам – имена Игоря Григоренко, Франсиса Паре, Егора Миловзорова, Дмитрия Пестунова и других наших новичков говорят сами за себя. И не забывайте, что из прошлого состава все лидеры остаются в «Автомобилисте». В защиту мы взяли, включая Никиту Трямкина, сразу 5 опытных игроков.

В этом году мы создаем свой фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге — «Горняк» (Учалы). Сейчас мы ждём официальные бумаги от Федерации хоккея России по его включению в ВХЛ, но все инспекции уже пройдены. Мы получили персональные гарантии исполнительного директора ФХР Дмитрия Курбатова. Работа на договорной основе с нижнетагильским «Спутником» оказалась совершенно неэффективной для ХК «Автомобилист», поэтому и было принято решение о создании собственного фарм-клуба.

Впервые за долгие годы «Автомобилист» ни разу за прошедший год не фигурировал в «черных списках» должников, клуб чётко выполняет все свои обязательства. И уверен, что мы полностью соответствуем требованиям руководства КХЛ», — цитирует Рябкова официальный сайт клуба.