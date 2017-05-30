Рябков считает, что «Кузня» честно выполняла взятые на себя обязательства

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал исключение «Кузни» из Континентальной хоккейной лиги.

«Кузня» заявится в ВХЛ, «Кузнецкие Медведи» продолжат выступать в МХЛ

«В первую очередь искренне сочувствую новокузнецким болельщикам. Да, финансирование команды было не самым роскошным, но, с другой стороны, долгов у «Металлурга» не было, в отличие от многих других команд. Они жили по средствам и честно выполняли взятые на себя обязательства. Но есть и обратная сторона медали – на протяжении 12 лет Новокузнецк не попадал в плей-офф и по сумме этих лет, я думаю, занимает уверенное последнее место в КХЛ. То есть по спортивному принципу клубу жаловаться не на что. Жаль, что так произошло, но в этом команда и её руководство могут винить только самих себя», — цитирует Рябкова официальный сайт клуба.